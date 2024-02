Wout van Aert zegt waar het op staat over de progressie die hij nog moet en kan boeken

Met twee podiumplaatsen en één zege in het openingsweekend zet Wout van Aert de toon. Progressie, die moet er wel nog komen in de volgende weken.

Wout van Aert haalde na de Omloop al aan dat het een paar keer kantje boord was voor hem om al dan niet te lossen. "Ik zat een paar keer echt op de limiet. Ik ben wel tevreden, maar ik denk dat ik nog een stuk beter kan. Er kan nog wat progressie bij."

De doelstelling voor de volgende weken is meteen bekend: vooruitgang boeken. En dat moet dan gebeuren op hoogtestage. Waar is hij dan juist naar op zoek? "Dat is altijd relatief en moeilijk uit te drukken, maar de trainingsaanpak zit wel zo in mekaar om nog een tikkeltje beter te kunnen worden", aldus Van Aert na K-B-K.

VAN AERT ZOEKT MARGINALE WINSTEN

De marginale winsten, daar gaat het dus over. "Omloop en Kuurne zijn zware koersen, maar de Ronde is nog zwaarder. Daarom is het belangrijk om nog een beetje beter te worden