Dit is Pogacar++! Sloveense geweldenaar pakt uit met waanzinnige en Merckxiaanse solo, ook Van Gils imponeert

Wie dacht dat Pogacar de vorige jaren al een geweldenaar was, heeft zich de ogen uitgewreven tijdens de Strade Bianche. 'Pogi' is klaar om in 2024 een nog betere versie van zichzelf te laten zien en is aan zijn seizoen begonnen met een waanzinnige solo.

Voor aanvang van zijn eerste wedstrijddag van het jaar had Pogacar al verkondigd dat de koers wel eens opnieuw kon openbreken op de Sante Marie. Alleen ligt die dit jaar veel verder van de aankomst dan in voorgaande edities. Het zou toch niet waar zijn, zeker? Jawel, besloot Pogacar.

Met 81 kilometer te gaan schudde de UAE-man een spliijtende demarrage uit zijn pedalen. Plots zat niemand meer in het wiel: geen Kuss, geen Pidcock, niemand. In geen tijd reed de tweevoudig Tourwinnaar ook nog eens een enorme marge bij mekaar.

Ook Van Gils wachtte niet zo lang om de sprong te maken. De enige die hem nog bijbeende was Skujins, die zijn blakende vorm al demonstreerde in de Omloop. Op het oplopend stuk in de slotkilometer liep Van Gils nog op een counter van Skujins, maar de Belg van Lotto Dstny moet vooral onthouden dat hij een hele knappe derde is.

Op dat moment had Pogacar zijn feestje al ingezet op geheel eigen wijze. Een high five met een toeschouwer in de slotmeters, zijn fiets in de lucht stekend en aan iedereen tonend op de streep en even er voorbij een kus geven aan Urska. En waarom ook niet? De ongenaakbare heeft het verdiend.