Remco Evenepoel doet de leider zweten en is zelf een hele mooie tweede in hertekende koninginnenrit Parijs-Nice

Remco Evenepoel moest wel proberen om aan zijn achterstand te knabbelen in Parijs-Nice, in lang niet ideale weersomstandigheden. Het heeft niet aan zijn ondernemingszin gelegen: hij werd een mooie tweede in de voorlaatste rit.

In de ingekorte bergrit wierpen al snel enkele gegadigden zich op om er vanonder te muizen. Benjamin Thomas, Johan Jacobs en Martijn Tusveld waren de eersten. Sandy Dujardin, Brent Van Moer en Gijs Leemreize probeerden de oversteek te maken. Ze haalden alleszins Tusveld bij door diens mechanisch probleem.

Thomas en Jacobs terughalen, dat was een heel ander paar mouwen. Ondertussen schoot Ineos al in gang in ht peloton en dat betekende einde verhaal voor Van Moer en de andere achtervolgers. Jacobs ging nog een tijdje solo, maar in het begin van de Madone d'Utelle waren alle vluchters dan toch ingerekend.

EVENEPOEL WEER ACTIEF BIJ TUSSENSPRINT

Dat is de klim waar het op moest gebeuren voor de favorieten. Een naam als Almeida moest toch al vroeg de rol lossen, terwijl Evenepoel nog netjes door ploegmaats werd bijgestaan. Bij een tussensprint prikte Bernal al een keertje, Evenepoel pikte zelf ook nog twee bonificatieseconden mee.

Een stevige kopbeurt van Van Wilder dunde de groep der favorieten verder uit. Op een kleine 4,5 kilometer van de aankomst achtte Evenepoel zijn moment gekomen, maar zijn concurrenten volgden vlot in het wiel. Dat was het ideale moment voor Vlasov om het op kousenvoeten te proberen. Dat was goed gezien van de Rus.

LEIDER KRAAKT MAAR BREEKT NIET

Een tweede versnelling van Evenepoel bracht leider McNulty in de problemen. Buitrago, Roglic, Jorgenson en Skjelmose konden wel nog mee. Schade beperken voor McNulty en dat deed de Amerikaan ook wel. Vlasov bleef buiten schot. Evenepoel finishte als een mooie tweede, met dus nog eens zes boni's voor hem erbij.