Fenomenale glansprestatie van Wout van Aert zorgt voor hilarische kwinkslag

Wout van Aert heeft ons in zijn loopbaan al wel verwend met enkele spetterende glansprestaties. Niet enkel op de weg of in het veld, maar ook in het gravelracen.

Dat kwam aan bod tijdens de voorstelling van het WK-parcours in Halle, waar ook Christophe Impens het woord nam. De topman van Golazo legde uit hoe in tegenstelling tot vorige kampioenschappen de atleten ook hun plek op het WK gravel zullen moeten verdienen.

1 KWALIFICATIEWEDSTRIJD IN BELGIË

Wereldwijd worden er verschillende kwalificatiewedstrijden gehouden, al gaan de meeste van deze gravelraces door op andere continenten. "In België is er nog één kwalificatiewedstrijd die behoort tot de Bolero Gravel Series. Dat is die in Houffalize, op 24 augustus."

© photonews

Voor wie zich in eigen land wil plaatsen, zijn zo goed als alle ogen dus op Houffalize gericht. "Dat is de enige Belgische officiële qualifier voor het WK, het Belgisch Kampioenschap buiten beschouwing gelaten. In Houffalize moet je bij de eerste 25% van jouw leeftijdscategorie eindigen en dan kan je ook nog meedoen aan het WK."

9 MINUTEN VOORSPRONG VOOR VAN AERT

Dat is inderdaad de criteria die voorop gesteld wordt voor het verdienen van een WK-ticket. Het is goed mogelijk dat de gravelrace in Houffalize wel een belletje doet rinkelen. "Vorig jaar gewonnen door een zekere Wout van Aert. Met negen minuten voorsprong."

Het scenario van weleer doet Impens uitpakken met een kwinkslag. "Lastig voor de seingevers", grapt de Managing Director van Golazo. Daar was dan ook behoorlijk wat mediabelangstelling voor, mede omdat het pas de allereerste gravelwedstrijd in de carrière van Wout van Aert was.