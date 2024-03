Enorm rendement Van der Poel en Van Aert tegen lage prijs doet pessimistische boodschap minder hard aankomen

Van der Poel en Van Aert verdienen goed hun boterham, maar hun rendement is op een bepaald vlak toch niet te onderschatten als je dat vergelijkt met wat er voor betaald moet worden. Het gaat dan over het WK gravel.

Dat wordt dit jaar in België georganiseerd. In het verleden hebben zowel Van der Poel als Van Aert al eens aan zo'n WK meegedaan. De organisatie en de ondersteunende overheid mogen dus dromen van de grootste namen ter wereld, zonder dat ze daar - relatief gesproken- heel veel centen voor op tafel moeten leggen.

VAN DER POEL EN VAN AERT DOEN ORGANISATIE DROMEN

Minister van Sport Ben Weyts (N-VA) kadert het ook wel in een wat meer negatieve boodschap. "Een WK wegwielrennen kan je niet om de vijf jaar - laat staan om het jaar - organiseren. Voor de organisatie van een WK op de weg zit je rond budgetten van 20 miljoen euro."

© photonews

Het laatste WK op de weg in onze regio was uiteraard dat van 2021 met aankomst in Leuven. "Het zal een tijd duren eer dat terugkomt naar Vlaanderen, daar moeten we realistisch in zijn", zet Weyts de wielerfans met de voeten op de grond. "Vandaar gaan we goed de markt scannen om opportuniteiten te detecteren."

Zo is Vlaanderen bij het verhaal van de gravelraces uitgekomen. "Aanvankelijk hadden we het idee om de eerste editie van het WK gravel al naar Vlaanderen te halen. Uiteindelijk zijn we er toch in geslaagd om zowel EK als WK naar Vlaanderen te halen."

BEN WEYTS ZIET EEN BUITENKANS

"Als je de kostprijs voor de organisatie vergelijkt met die voor het WK wegwielrennen, is dat voor een schijntje", merkt de minister op. "En toch haal je internationaal grote namen naar hier. We hebben een buitenkans, in de wetenschap dat de volgende edities waarschijnlijk veel duurder zullen zijn."