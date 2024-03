Erwin Vervecken mikt eerder op types als Van Aert en Van der Poel, maar heeft ook verrassende uitdaging voor Pogacar

Een Van Aert, een Van der Poel, een Pogacar. Ze zijn overal en bij iedereen wel gegeerd. Ook bij Erwin Vervecken, één van de drijvende krachten achter de gravelevenementen die georganiseerd worden.

Wielerkrant heeft het met hem over de datums die gekozen zijn voor de gravelkampioenschappen. Bijvoorbeeld het BK gravel op 1 mei in Turnhout. "Het is drie weken na Parijs-Roubaix. Nu ja, drie en een halve week, want het is in het midden van de week", weet de voormalige veldritkampioen ons te vertellen.

GRAVEL IDEAAL VOOR VAN AERT EN VAN DER POEL

Op dat moment zullen ook de Ardennenklassiekers vlak achter de rug zijn. "Gravel is vooral ook een discipline voor de kasseirenners. De mannen van Parijs-Roubaix, van de Ronde van Vlaanderen. De renners die we nu in de volgende twee weken aan bod zien komen." Zoals een Van Aert en een Van der Poel dus.

© photonews

Het WK gravel gaat dan weer door op 5 en 6 oktober in Halle en Leuven. "Het WK was de voorbije twee jaar in het weekend van de Ronde van Lombardije. Dit jaar is de Ronde van Lombardije nog een week later. In Lombardije zien we niet het type renners dat hier aan het WK zou deelnemen."

"Alhoewel dat we heel graag Pogacar aan de start zouden hebben staan", plaatst Vervecken ook wel een kanttekening bij die theorie. De Sloveen staat uiteraard bekend voor zijn veelzijdigheid en zijn straffe stoten zoals in de Strade Bianche.

POGACAR KAN EEN WK GRAVEL WINNEN

Over eventuele kansen in een WK gravel moet volgens Vervecken niet getwijfeld worden. "Ik denk dat hij dat zeker ook kan winnen."