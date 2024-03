Aanslagen Tiesj Benoot doet zijn verhaal over zware valpartij van Wout van Aert

Tiesj Benoot zat mee in de finale van Dwars door Vlaanderen, maar daar dacht hij eingelijk niet aan. Zijn gedachten gingen vooral naar de gevallen Wout van Aert.

De aanloop naar de Kanarieberg is bijzonder gevaarlijk en werd geschrapt uit de Ronde van Vlaanderen. Maar in Dwars door Vlaanderen zat de beklimming wel nog gewoon in het parcours.

"Ons plan was om op de Kanarieberg aan te gaan", zegt Benoot achteraf. "We zaten in een goeie positie. Tim van Dijke bracht ons rechts, maar ze kwamen ons links voorbij. Tim was wat uitgereden en Wout riep: 'Gaan'. Ik sta recht en ik denk dat Wout daar mijn wiel raakt."

Dat is toch het gevoel van Benoot, want op het stuk bergaf reden de renners zo'n 80 kilometer per uur. "Ik denk dat ik iets gevoeld heb, ja. Het gaat zo snel. Ik denk dat Wout in mijn wiel zat. Kut."

Benoot met Van Aert in zijn hoofd

Benoot informeerde na de streep meteen naar de toestand van Van Aert, maar daar is nog geen duidelijkheid over. "De onderzoeken zijn nog aan de gang", wist Benoot ons ook niet meer te zeggen.

Uiteindelijk werd Benoot nog vierde, maar daar dacht hij niet aan. "Ik heb heel lang met Wout in mijn hoofd gezeten. Tot aan de finish, eigenlijk. Je weet dat als je daar valt, dat je veel geluk moet hebben om er goed uit te komen. Ik hoop dat het goed gaat met Wout. Of toch niet te slecht."