HERBELEEF DE RONDE: straffe Van der Poel zet iedereen te kijk en pakt hattrick, verrassende Belg valt naast podium

Vorig jaar won Tadej Pogacar een zinderende Ronde van Vlaanderen, waarin hij Mathieu van der Poel het nakijken gaf. Die laatste moet deze keer met de Sloveen geen rekening houden en ook niet met Van Aert of Stuyven. Pakt Van der Poel Ronde-winst nummer 3?

FINISH: een ongenaakbare Mathieu van der Poel wint de Ronde van Vlaanderen! Teuns en Bettiol sneuvelen met de streep in zicht. Mozzato en Matthews zijn nog de rappe mannen die naar het podium sprinten. Maar in welke volgorde? Een fotofinish duidt Mozzato aan als tweede, Matthews als derde. Maar die laatste wordt nog gedeclasseerd: plaats 3 gaat zo naar Politt.

NOG 1 KM: op een glibberige Koppenberg heeft Van der Poel zijn solo ingezet. En nu is de triomf weer nabij.

NOG 3 KM: Van der Poel begint aan zijn laatste drie kilometers voor hij mederecordhouder is in de Ronde. Ondertussen houden Bettiol en Teuns nog altijd hun achtervolgers af.

NOG 4 KM: de wereldkampioen eet zowaar nog wat. Zijn derde overwinning in de Ronde van Vlaanderen is nabij.

NOG 6 KM: wat gaat de strijd om plaatsen 2 en 3 nog geven? Niemand die kan zeggen wie met die posities aan de haal gaan? De fietswissel van Bettiol verloopt moeizaam. Die krijgt eerst de fiets van Van Baarle. Vreemd.

NOG 9 KM: Teuns en Bettiol zijn voor alle duidelijkheid nog niet buiten schot. In het groepje achter hen is UAE met vier man wel nog heel erg vertegenwoordigd. Benoot rijdt lek achteraan.

NOG 10 KM: jawel, Bettiol heeft zijn tenen uitgekuist en is mee met Teuns. Ondertussen is een Pedersen ver weggezakt. Waar was al zijn gretigheid dan voor nodig zovele kilometers geleden?

NOG 11 KM: Teuns neemt lengten op Bettiol. Neemt hij de Italiaan nog mee of niet? Achter hen zien we onder meer nog een bedrijvige Naesen.

NOG 13 KM: ook de laatste keer Paterberg heeft Van der Poel goed verteerd. Enkel hij kan zeggen dat hij alle hellingen al achter de rug heeft.

NOG 16 KM: Bettiol en Teuns zijn verder weggereden van hun naaste tegenstanders. Wellens en Garcia Cortina zijn ingelopen.

NOG 17 KM: laatste keer Oude Kwaremont voor Van der Poel. Een massa volk jaagt de decibelmeter omhoog, bestaande uit 95% uit aanmoedigingen en 5% boeroepers.

NOG 20 KM: de onemanshow van Van der Poel gaat verder voorbij het bordje met de laatste 20 kilometer, met een voorsprong van 1'45".

NOG 22 KM: Wel leuk dat we nog een strijd krijgen tussen twee duo's. Van de vier betrokken renners weet enkel Bettiol wat het is om in de Ronde van Vlaanderen op het podium te staan.

NOG 25 KM: Teuns en Bettiol rijden weg uit de groep met achtervolgers. Wellens en Garcia Cortina bieden hen nog het meeste weerstand.

NOG 28 KM: Van der Poel heeft ongeveer 1'35". Er volgt ook nog een pelotonnetje op ruim een halve minuut van de achtervolgende groep. Wie weet kan het nog tot een samensmelting komen.

NOG 31 KM: Roodhooft kan in de ploegwagen tot bij zijn pupil rijden. Nog eens een welgekomen steun voor de solerende leider. Vanavond mogen ze wellicht het glas heffen.

NOG 34 KM: ook Rex en Pedersen hebben het gat op het groepje achtervolgers weten te dichten. Zo kunnen er toch nog wel wat renners strijden voor plaatsen 2 en 3. De overwinning van Van der Poel zal in principe niet meer in gevaar komen.

NOG 35 KM: het is zover: Wellens, Bettiol en Garcia Cortina hebben Jorgenson bijgebeend. Van der Poel heeft al een bonus van 1'15".

NOG 36 KM: na de Taaienberg heeft Jorgenson al 50 seconden om zijn oren gekregen. Het groepje achter hem is op komst.

NOG 38 KM: Pedersen heeft het gezelschap gekregen van een groepje met onder meer Rex, Wellens en Teuns. Nog een aantal Belgen komen dus in aanmerking voor een podiumplaats.

NOG 40 KM: Van der Poel wacht niet. Zijn bonus op Jorgenson loopt op richting de 15 seconden.

NOG 43 KM: op de top kan enkel Jorgenson nog de schade beperken ten opzichte van Van der Poel. Pedersen krijgt een halve minuut afgesmeerd, de rest is in geen velden meer te bespeuren.

NOG 44 KM: oei, Garcia Cortina staat stil door een mechanisch defect op de Koppenberg. Van der Poel en Jorgenson gaan erop en erover. Achter hen staat een hele massa te voet op de natte ondergrond!

NOG 46 KM: de leider heeft 15 seconden voorsprong op de eerste achtervolgende groep, zeg maar de groep Van der Poel. Een ander groepje volgt op 23 seconden.

NOG 48 KM: Ivan Garcia Cortina zowaar als leider in de Ronde van Vlaanderen. Met ook nog Lazkano die zich mengt in de debatten laten de Spanjaarden zich niet onberoerd.

NOG 50 KM: in schijfjes kwam een kopgroep tot stand met acht man. Van Lerberghe, Dekker, Aniolkowski, Touré, Reinders, Durbridge, Taminiaux en Vermoote waren de vluchters van dienst. In de volgende fase werd er duchtig gevallen in het peloton. Met Jorgenson en Pedersen toonden de eerste grote namen zich op de Wolvenberg.

Het verhaal van de vroege mannen was voorbij na een offensief van onder meer Pedersen en Van Baarle. Van der Poel miste de slag, maar Lazkano hielp hem een handje in de achtervolging. Pedersen koos zijn moment om weg te springen. Vermeersch, ploegmaat van Van der Poel, ging met hem mee. Zij waren de leiders op de Kwaremont.

Lazkano reed op die beklimming het gaatje dicht op het koplopersduo. Van der Poel ging meteen fors door, maar nog niet om werkelijk alles uit mekaar te trekken. Lazkano, Pedersen, Wellens, Pithie en Teuns gingen mee. Daarna dikte de kopgroep nog verder aan in aantal. Garcia Cortina ziet nu zowaar zijn kans om een gaatje te slaan.