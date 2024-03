Kopecky kan na forfait Wout van Aert Vlaanderen niet helen, maar geeft zichzelf wel compliment na bewogen wedstrijd

Aangezien Wout van Aert dan toch forfait moest geven, hoopte Vlaanderen vooral op Lotte Kopecky voor succes in de Ronde. Tenslotte had Kopecky Vlaanderen al twee keer laten vieren met Ronde-winst.

In 2024 bleek dat toch te hoog gegrepen en dat vindt Kopecky 'heel dubbel'. "Ik zat niet in positie op de Koppenberg of toch niet voldoende vooraan. Ik moest voet aan grond zetten en er reed een heel sterke kopgroep weg, met Lorena Wiebes bij", doet Kopecky haar verhaal van het eerste wedstrijddeel.

"Ik heb meteen de knop omgedraaid en geprobeerd om Demi Vollering zo dicht mogelijk bij die groep te brengen. Ik ben dan zelf ook kunnen terugkomen en heb geprobeerd om een zo sterk mogelijk tempo in te zetten op de Kwaremont. Op de Paterberg had ik krampen", vervolgt de Belgische van SD Worx-ProTime.

KOPECKY MAALT NIET OM SLECHT WEER

"Dan probeer je de gang erin te houden om nog naar de eersten te rijden. Het was niet genoeg. Het weer dat we gekregen hebben, maakt de wedstrijd een stuk zwaarder. Op zich is dat niet iets waar ik voor terugdeins. Het was sterk dat ik nog terugkwam", geeft Kopecky zichzelf toch een complimentje.

"Ik heb de tank goed leeggereden en probeer te herstellen richting zaterdag. Die knop zal vrij snel omgedraaid zijn." Na haar vijfde plaats in de Ronde komt de focus dus al snel te liggen op Parijs-Roubaix, wellicht het grootste doel uit haar voorjaar. De Ronde-triomf was dit jaar voor Longo Borghini.