Orakel Van der Poel legt uit hoe hij chaos voorspeld heeft en neemt standpunt in: "Op de duur kun je alles eruit halen"

Ook een uur na zijn zege was Van der Poel nog 'kapot'. Dat heeft zijn gave om zaken te voorspellen duidelijk niet aangetast. De chaos op de Koppenberg kwam voor hem niet als een verrassing.

"Toen het begon te regenen, wist ik dat het chaos ging worden op de Koppenberg. Wanneer de andere teams ons dan begonnen aan te vallen, vroeg ik de ploeg om tot aan de Koppenberg een controleerbare situatie te creëren. Ik wist dat ik van daar het zelf moest doen", legt Van der Poel onder meer aan ons uit.

Zijn teamgenoten volgden de instructies tot in de puntjes. "Ze deden een geweldige job. Ik ging aan op het steilste stuk van de Koppenberg om uit de problemen te blijven. Het was heel moeilijk om daar tractie te krijgen. Het was niet echt het plan om daar al alleen te zitten. Er was geen weg terug."

VAN DER POEL LEERT UIT VERLEDEN

Waarom verwachtte de wereldkampioen dan chaos op de Koppenberg? Kwam dat door het verleden, leerde hij dat bij een verkenning? "Ik doe nooit een verkenning van de Ronde, want ik ken deze koers vrij goed. We hebben allemaal al beelden gezien uit het verleden wanneer de Koppenberg er nat bij lag. Dan is het chaos."

En zijn crossachtergrond kwam zowaar ook nog van pas. "Ik weet ook uit het veldrijden dat het daar modderig kan liggen. Ik wist dat het een cruciaal punt in de wedstrijd zou zijn." Volgens sommigen neigde het naar koersvervalsing. "Ik denk wel dat een natte Koppenberg zijn plaats heeft in de Ronde."

VAN DER POEL LEGT PROBLEEM BIJ RENNERS

Van der Poel neemt zo dus een erg helder standpunt in. "Op de duur kun je alles eruit halen. De weg naar de Kapelleberg was nog gevaarlijker dan die van vorig jaar. Het probleem ligt bij de renners, niet bij de wegen."