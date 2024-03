Pech of niet, Belgen verweren zich kranig tegen onemanshow: "Mathieu fenomenaal, hij is dat gewend op crossfiets"

De Belgen hebben zich niet onbetuigd gelaten, ook al viel tegen de onemanshow van Mathieu van der Poel helemaal niets te beginnen. Naast Dylan Teuns kunnen ook Oliver Naesen, Tim Wellens en Tiesj Benoot terugblikken op een verdienstelijke koers.

Over de Koppenberg viel heel wat te zeggen na afloop van de Ronde. "Uiteindelijk blijf je op uw plaats als iedereen te voet gaat. Dan verandert dat niet veel. Ik moet zeggen: ik voelde dat ik het niet ging kunnen houden. Ik ben heel blij dat iedereen rond mij afstapte. Dat kwam mij daar wel goed uit", bekent Oliver Naesen (7e).

"Zolang je niet de enige bent, is het niet erg." Mathieu van der Poel bleef wel op de fiets en koos daar het hazenpad. "Hij is dat gewend om daar te koersen op zijn witte crossfiets, hé." Hoe verging het Tim Wellens (12e)? "Ik zat heel goed geplaatst op de Koppenberg, maar ik moest helaas ook afstappen."

© photonews

Bij de winnaar moeten geen kanttekeningen geplaatst worden. "Ik denk dat Mathieu van der Poel sowieso de beste was. Toch is het een groot verschil als je naar boven moet lopen of naar boven kunt fietsen. Mathieu was inderdaad fenomenaal. Er is een groot verschil tussen topfavoriet zijn en het ook afmaken. Hij steekt er bovenuit."

© photonews

Tiesj Benoot (15e) droomde lang van een nog betere uitslag dan wat hij uiteindelijk behaalde. "Ik deed mee voor het podium, maar dan rijd ik lek na laatste keer Paterberg. Ik ben op de fiets van Tim van Dijke gefinisht. Een pechdag."

En er vallen nog andere dingen te zeggen over deze Ronde-dag. "Een enorm zware dag, als je ziet hoe het op het einde nog samenloopt achter Mathieu. We deden een mooie move net voor de Berendries. Spijtig genoeg heeft Mathieu daar iets te veel schipbreuk gemaakt om het nog te kunnen rechtzetten."