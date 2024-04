De superfavoriet die toch geen druk voelt: Van der Poel legt precies uit waarom en spreekt klare taal over Parijs-Roubaix

Mathieu van der Poel heeft het aardig voor mekaar. Hij is ook in Parijs-Roubaix de superfavoriet, maar voelt toch geen druk.

In Compiègne, waar zondag opnieuw het startschot zal worden gegeven, heeft de ploegenpresentatie plaatsvonden. Van der Poel gaf van op het podium zijn indrukken rond de volgende editie van Parijs-Roubaix. "We zijn zeer relaxed binnen de ploeg. We hebben al een echt uniek seizoen beleefd", vindt de wereldkampioen.

"En we proberen morgen nog een keer te winnen." Het is bekend dat in de Helleklassieker materiaalpech om elke hoek loert. "Elke renner zal morgen wel iets meemaken. Ik denk dat we gewoon kalm moeten blijven en moeten blijven rijden. Er zijn altijd jongens die terug in de koers komen", weet de winnaar van 2023.

EEN STERK ALPECIN-DECEUNINCK

Het is logisch dat Van der Poel zich gesterkt voelt, want in de Ronde kwam ook zijn team sterker voor de dag dan velen verwacht hadden. "De ploeg die we hier afvaardigen, is héél erg sterk." Ook omdat ene Jasper Philipsen nog eens aan die kern is toegevoegd. De Vlam van Ham is zowat een wisselkopman.

"Jasper heeft vorig jaar bewezen dat hij prima in vorm was." Met als gevolg een één-tweetje van Alpecin-Deceuninck. "We gaan dat proberen opnieuw te doen." Aangezien zijn eeuwige rivaal Wout van Aert ontbreekt door een blessure, zal Van der Poel wel weer door iedereen als dé topfavoriet bij uitstek bekeken worden.

FAVORIETENROL DEERT VAN DER POEL NIET

"Ja, maar de ploeg is daar vorige week goed mee omgegaan in de Ronde van Vlaanderen", deert dat de man in de regenboogtrui niet. "De ploegmaats hebben een goede job gedaan. We zijn klaar om opnieuw hetzelfde te doen", klinkt het zelfverzekerd.