Philipsen en Van der Poel grappen over het absolute droomscenario voor Parijs-Roubaix: "Dat doen we niet, hé"

Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel: ontpoppen ze zich in Parijs-Roubaix opnieuw tot de gouden tandem van Alpecin-Deceuninck? In aanloop naar de Helleklassieker mag er alleszins nog wat gelachen worden.

Het is ondertussen een veelgestelde vraag in de koersen die hen beiden goed liggen: wat als het absolute droomscenario zich voltrekt? Dat is dan als Van der Poel en Philipsen de rest op afstand rijden en onder hun tweetjes kunnen uitmaken wie er als winnaar over de streep komt. Stel je voor dat zoiets in een Monument kan.

Van der Poel kreeg de vraag onlangs weer voor de voeten geworpen. "Wat gebeurt er als Jasper en ik met zijn tweeën voorop zijn? Als we aankomen op de Vélodrome, gaat Jasper naar links en ik naar rechts", grapt de man die er vorig jaar als eerste toekwam. De renners draaien in Roubaix rechts de piste op.

PHILIPSEN ZET DE PUNTJES OP DE I

Wie eerst naar links wenkt, rijdt dus in de verkeerde richting. Philipsen was heus wel mee met het grapje van zijn ploegmaat. "Dat doen we niet, hé", zette de Belg zelf orde op zaken. Alle gekheid op een stokje: Van der Poel en Philipsen kunnen mekaar zeker diensten bewijzen. In 2023 eindigden ze als nummers 1 en 2.

"Als we een situatie zoals vorig jaar creëren, is dat voor ons beide goed", meent Van der Poel. "Onze kracht is net dat we twee sterke renners naar voren kunnen schuiven. Vorig jaar zijn we gevrijwaard gebleven van pech. Herhaalt zich dat, dan kan het voor zowel Jasper als mij goed uitpakken."

VAN DER POEL DENKT AAN STERKE VERMEERSCH

Of kan Alpecin-Deceuninck zelfs nog straffer voor de dag komen, met nog andere sterke mannen in de finale? "Gianni Vermeersch liet vorig jaar zien in goede doen te zijn. Hij gooide wel iets té enthousiast met zijn krachten." VDP roept zijn teamgenoten op om steeds alert te zijn. "In Parijs-Roubaix kan het overal gebeuren."