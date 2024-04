Heersende Mathieu van der Poel benadert Glasgow-niveau en klopt zich op de borst voor uitstekende beslissingen

In Glasgow vorig jaar kende Mathieu van der Poel misschien wel de beste dag van zijn carrière. Naar eigen zeggen benaderde hij dat niveau in Parijs-Roubaix en dat was er dan ook aan te zien.

"Ik voel me al goed voor een langere tijd. Dit was mijn beste dag in de periode met de klassiekers. Dit komt dicht bij mijn niveau van Glasgow", kon Van der Poel alleen maar heel blij zijn met zijn prestatie. De titelverdediger was dus nog een pak beter dan in de Ronde, die ook eindigde op een succesvolle solo.

"Het is een andere koers dan de Ronde, het weer speelde ook een rol in Vlaanderen. Na enkele koersen word ik altijd beter. Ik heb een goede beslissing genomen door enkele dagen te spenderen in de Spaanse zon", is Van der Poel heel tevreden dat hij zijn maatje Fredy Ovett daar is gaan opzoeken. "Dat maakt mij relaxed."

GOEDE ZET VAN DER POEL

Op 60 kilometer van de aankomst ging de man in de regenboogtrui er al vandoor. "Ik vond het een goed moment om te gaan. Er was een kleine kopgroep en de samenwerking was niet goed. Ik had niet verwacht om alleen te zitten na deze kasseistrook, maar ik had een gaatje en door de zijwind wist ik dat ik de kloof kon behouden."

Wist Van der Poel dan ook echt dat hij een pak overschot had ten opzichte van de concurrenten? "Je kunt nooit de benen van de anderen voelen. Je weet het nooit tot de koers voorbij is. Het geeft je wel vleugels als je meteen een mooie kloof hebt en in de radio hoort dat die kloof alleen maar groeit", klinkt het antwoord.

1 AANVAL GENOEG VOOR VAN DER POEL

Over die demarrage - er was maar eentje nodig - bestaat overigens nog een opvallend weetje. "Ze hadden me gevraagd om te communiceren als ik zou aanvallen, ik heb dat dus gedaan. Wanneer ik dan alleen rijd, probeer ik gefocust te blijven en om geen onnodige risico's te nemen." Want je wil dan niet meer vallen natuurlijk.

VDP wisselde in de loop van de wedstrijd overigens bewust van fiets, net als vorig jaar. "Ik startte met smallere banden, voor de eerste honderd kilometer. Ik had meer oorlog verwacht voor de ontsnapping. Het is juist om in die periode wat energie te sparen."