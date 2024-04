Van Aert gemist, maar wel nieuwe sensatie: "Mijn taak is situaties creëren waarin mannen als Wout kunnen winnen"

Een nieuwe Wout van Aert gaan we er niet van maken, want Visma-Lease a Bike heeft hem weer gemist. Al is het wel heel positief wat Tim van Dijke allemaal liet zien.

Oké, het was geen podiumplaats. Van Dijke heeft zelfs na afloop van Parijs-Roubaix nog enkele plaatsen moeten inleveren. Maar op zijn 24ste was hij wel dé revelatie van de Helleklassieker. Dat was kicken. "Je hebt overal kippenvel en je weet dat je echt goed bezig bent", probeert de Nederlander zijn beleving te omschrijven.

"We komen uit het mountainbike. Wie had jaren geleden gedacht dat we überhaupt prof zouden worden? En dan ook nog een keer de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix rijden en in het Bos van Wallers zo goed zitten, tot je lek rijdt. Het enige waar ik dan mee bezig was: wat kan ik nu doen om er nog het beste van te maken?"

VAN DIJKE MAAKT SNEL DE KLIK

Goed dat hij zo snel die klik kan maken. Waar komt deze prestatie eigenlijk vandaan? "Wat mensen niet vaak zien, is dat mijn broer Mick en ik in de 'voorkant' van de wedstrijd hard werken. Mijn taak is om situaties te creëren waarin mannen als Wout van Aert, Christophe Laporte, Dylan van Baarle kunnen winnen."

Dat is uiteraard ook nuttig werk. "Dat doen we voor 200%. Nu heb ik mijn kwaliteiten gebruikt in een ander deel van de race. Als de 'bovenkant' dan wegvalt, moesten ze het met ons doen", doelt Van Dijke op de afwezigheid bij Visma-Lease a Bike van een Van Aert, een Jorgenson, een Van Baarle.

EMOTIONEEL MOMENT IN ROUBAIX

Voor Van Dijke zelf was het heel speciaal. "Ik denk dat ik dit jaar heb laten zien dat ik weer een stap heb gezet. Ik wist dat ik op de juiste weg was. Dit is mijn eerste Parijs-Roubaix met mijn tweelingbroer. Toen mijn tweelingbroer de Vélodrome op reed, was dat een emotioneel moment."