Ploeg van Wout van Aert en Cian Uijtdebroeks lacht met lawine aan pech: "Nog vier musketiers over"

Ontzettend veel pech achtervolgt de ploeg van Wout van Aert en Cian Uijtdebroeks. Het is tot op een punt gekomen dat ze er zelf mee kunnen lachen bij Visma-Lease a Bike.

Het was al een voorjaar met ongelooflijk veel pech geweest voor de geel-zwarte brigade. Het wilde al die tegenslag doorspoelen in de Giro. In ideale omstandigheden zou Wout van Aert daar van start gegaan zijn, maar door de naweeën van zijn val in Dwars door Vlaanderen moest hij een streep trekken door zijn Giro-debuut.

Dat was al een opdoffer. Maar goed, Visma-Lease a Bike paste zijn opstelling aan en ging er volle bak tegenaan. Ware het niet dat nog veel meer pech zou volgen: Gesink liep een handbreuk op, Laporte gaf ook op na een val en speerpunten Kooij en Cian Uijtdebroeks moesten de Giro verlaten wegens ziekte.

TRATNIK KOMT MET KWINKSLAG

Het leidt ertoe dat Jan Tratnik met een kwinkslag de balans opmaakt na twee weken koers in Italië. "De tweede week zit erop. Er blijven nog vier musketiers over, maar we vechten elke dag en proberen het best mogelijke resultaat te halen", besluit de Sloveen, die één van de vier Visma-renners is die wel nog in koers zitten.

2nd week is in the books. 4 musketeers left, but we fight everyday and try to get the best possible result. New week is coming, many mountains, but we will give everything until Rome👊 📸 @pocispix #giro #giroditalia #teamvismaleaseabike #cyclinglife #cilcismo pic.twitter.com/h7epcCgC0z — Jan Tratnik (@JTratnik) May 20, 2024

"Een nieuwe week komt eraan, met vele bergen, maar we zullen alles geven tot in Rome", belooft Tratnik, die de ploeg in principe aan het einde van het jaar verlaat. Ondanks al die pech zal Visma-Lease a Bike aan het einde van deze Giro niet met lege handen naar huis moeten. Dat geeft aan dat er toch al wel iets bereikt is.

RITZEGE KOOIJ REDT DE GIRO

Vooraleer Cian Uijtdebroeks en Olav Kooij moesten opgeven heeft de Belg immers x aantal dagen de witte trui kunnen dragen en bezorgde de Nederlander zijn ploeg een ritzege.