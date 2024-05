Geraint Thomas gaat dan toch mee in 'oude zeikerd'-theorie en doet op een hilarische manier aan zelfspot

Geraint Thomas heeft op zijn 38ste nog maar eens het Giro-podium gehaald. Knap van die 'oude zeikerd', zal Karsten Kroon denken.

Geraint Thomas is nooit de meest explosieve renner geweest en dat betert er natuurlijk ook niet op nu hij stilaan richting de 40 gaat. Het is des te meer indrukwekkend dat Thomas zich nog altijd staande houdt ten opzichte van die jonge garde en op zijn 38ste nog kan meestrijden voor het podium in een grote ronde én het kan halen.

Geraint Thomas kritisch voor collega's

Het is wel een opmerkelijke Giro geweest voor Thomas, want hij heeft zich meermaals kritisch uitgelaten over het koersgedrag van zijn collega's. De Welshman vond dat het soms toch iets te riskant werd of dat er gekoerst werd op momenten dat niet nodig was. Of misschien is het gewoon het ouder worden dat hem treft?

Eurosport-cocommentator Karsten Kroon denkt dat het dat laatste is. Tijdens één van de tv-uitzendingen had de Nederlander aangegeven dat zaken waar je niet om maalt als je begin de twintig bent je toch gaan storen bij het ouder worden. "Op een gegeven moment word je gewoon een oude zeikerd", liet Kroon optekenen.

i love geraint thomas pic.twitter.com/x9MfGuMaIR — girobyn d’italia (@robynjournalist) May 27, 2024

Een sappige quote, maar Thomas lijkt er nu toch akkoord mee te gaan. Met een reeks mooie afbeeldingen op Instagram blikt hij terug op de Giro. Een gephotoshopte afbeelding valt het meest op. Het gezicht van Thomas is geplakt op een persoon met een rollator met hierbij de tekst: "Ik heb vorig jaar bijna de Giro gewonnen."

Typische Geraint Thomas-humor

Een andere persoon begeleidt hem zogezegd en antwoordt: "Tuurlijk, opa, laten we jou naar je bedje doen". Een hilarische kwinkslag op typische Thomas-wijze. Zijn leeftijd kwam in de loop van de Giro vaak ter sprake. Enorm respect is wel op zijn plaats voor het feit dat hij nog naar een hele mooie derde plek reed.