Wout van Aert deelt positieve punten uit aan ploegleider en haalt kracht uit gezelschap

Het blijft amusant om de gebeurtenissen rond Wout van Aert op te volgen. Eén van zijn ploegleiders mag een pluim op zijn hoed steken volgens Van Aert.

Wout van Aert en Strava, het blijft een geweldige combinatie. Ook zijn rit van voorbije vrijdag werd weer netjes geregistreerd. Van Aert heeft zich zowel op Belgische als Nederlandse wegen begeven. Dat resulteerde in een training van een totale afstand van 203,9 kilometer. Met ook deze keer een beperkt aantal hoogtemeters: 322.

Dit alles deed Van Aert 6 uur, 2 minuten en 42 seconden op de fiets spenderen. "Positieve recensie voor de ploegleider", schrijft hij erbij. Een grappig compliment voor Maarten Wynants, die effectief één van zijn ploegleiders is bij Visma-Lease a Bike. Op zijn eigen Strava-account is te zien dat Wynants een deel meefietste.

© photonews

Omgekeerd zullen er ook wel positieve punten uitgedeeld worden en zo blijft de sfeer opperbest tussen de Belgen van Visma-Lease a Bike. Een dag later alweer een nieuwe fietstocht en dus ook een nieuw bericht. Deze keer heeft Van Aert het wel veel korter gehouden en heeft hij de keuze gemaakt om in de Kempen te blijven.

Van Aert houdt het mysterieus

Zijn bijschrift is minstens even mysterieus: "Together vollenbak". Het gissen kan beginnen naar wie Wout van Aert deze keer gezelschap heeft gehouden. Wellicht is het ditmaal niet Maarten Wynants geweest. In elk geval was het slechts voor een trainingstochtje van 66,5 kilometer. Niet meteen de rit van de lange inspanning dus.

Van Aert deed er 1 uur, 59 minuten en 41 seconden over, om onderweg ook nog 122 hoogtemeters te overbruggen.