Jasper Philipsen krijgt eindelijk zijn kans op revanche, maar moet dan met Tim Merlier en een reeks toppers afrekenen

Revanche kan soms wel een pittige drijfveer zijn. Als dat bij Jasper Philipsen het geval is, is dat veelbelovend voor de tweede rit in de Baloise Belgium Tour.

Een nieuwe dag, een nieuwe kans in de Baloise Belgium Tour. Het peloton krijgt zowat een kopie van de tweede etappe van vorig jaar voor de wielen. Dat betekent een start in Merelbeke en een parcours met twee lokale ronden in aankomstplaats Knokke-Heist, waar na 185,5 kilometer koers in principe gesprint zal worden.

Jasper Philipsen was vorig jaar al tuk op een overwinning in Knokke-Heist. Samen met Caleb Ewan ging de snelle man van Alpecin-Deceuninck toen tegen de grond. Weg kans op overwinning. Het kan haast niet anders dan dat Philipsen dat nog niet vergeten is en die herinnering kan dienen als motivatie voor dezelfde rit in 2024.

Philipsen vs Merlier

Wat nog niet betekent dat de 'Vlam van Ham' vrije baan heeft om te triomferen. Het deelnemersveld mag zeker wat sprinters betreft echt wel gezien worden. Er tekenen dus nog een heleboel andere rappe mannen present. Met niet in het minst Tim Merlier, die zijn sprintsnelheid nog demonstreerde met drie ritzeges in de Giro.

© photonews

Soudal Quick-Step rekent uiteraard volop op hem. Het Belgische sprintersgeweld blijft niet beperkt tot die twee namen, want Gerben Thijssen heeft ook nog wel zin om nog eens een ferm nummer neer te zetten. Dat is ondertussen al enige tijd geleden, maar de sprinter van Intermarché-Wanty is het ongetwijfeld nog niet verleerd.

Kooij en Jakobsen de hoop van Nederland

En dan is er nog schoon volk te bespeuren bij onze noorderburen. Olav Kooij snelde voor Visma-Lease a Bike ook naar ritwinst in de Giro. De beste Fabio Jakobsen hebben we bij dsm-firmenich nog niet gezien, maar hij is wel diegene die vorig jaar raak schoot in Knokke-Heist.