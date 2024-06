Emotionele De Lie noemt zijn diep dal 'kutperiode' en spreekt er in detail over: 'Ik heb gedacht aan stoppen met koersen"

De man die een emotionele titel pakte, heeft gedacht aan stoppen met wielrennen. Arnaud De Lie bespreekt zijn merkwaardige seizoen.

De tranen stonden in de ogen bij het goudhaantje van Lotto Dstny na zijn BK-triomf. "Er was veel familie van mij aanwezig. Na het voorjaar dat ik gehad heb, gaan er veel emoties door je hoofd. En het gaat om de Belgische kampioenentrui. Drie maanden na mijn kutperiode ben ik Belgisch kampioen", gelooft De Lie het amper.

"Dat is ook dankzij die periode, waarin ik het mentaal moeilijk had, want je doet zoveel opofferingen. Na één uur koersen had ik pijn alsof ik 300 kilometer aan het koersen was. Ik was echt niet goed. Ik heb gedacht aan stoppen met wielrennen. Je stelt je veel vragen. Elke slechte periode moet je beschouwen als een kans."

Gent-Wevelgem dieptepunt voor De Lie

Dat heeft De Lie gedaan. Het 22-jarige talent overloopt zijn traject. "In het begin van het seizoen werd ik vierde in Almeria, maar had ik al niet de benen die ik normaal heb. In de Samyn ben ik gevallen, dat was kut. Ik was goed in De GP Denain en de Bredene Koksijde Classic. In de E3 was ik zeer slecht, in Gent-Wevelgem nog slechter."

Dat was werkelijk zowat het dieptepunt. "Op het einde van die koers vroeg ik mij af: wat doe je op de fiets? Ik heb dan tegen mezelf gezegd: bijt op je chic en beleef gewoon weer wat plezier. En drie maanden later ben ik Belgisch kampioen." Het is het resultaat van een ongelooflijke rollercoaster die De Lie heeft beleefd in 2024.

De Lie als kampioen naar de Tour

"Dank aan iedereen die me gesteund heeft. Ik ga genieten met mijn ploeg en familie, maar niet zwaar feesten. Dat is de beste optie, want er wachten nog drie zware weken", verwijst hij naar zijn nakende deelname aan de Tour de France.