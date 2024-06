Op de valreep keert het nog en juicht Lotto Dstny op BK dankzij De Lie (22), Nys en Van Aert vallen naast podium

Wat een BK is het geworden, met steeds wisselende scenario's. Aan het eind is Arnaud De Lie aan het feest. Op zijn 22ste pakt hij in Zottegem de Belgische titel, voor Philipsen en Meeus. Nys en Van Aert werden vierde en vijfde.

Campenaerts en De Bondt waren na de start in Sint-Lievens-Houtem de eerste vluchters en dat vond het peloton prima zo. Wanneer dan echt een groep vertrok, was De Bondt er wel niet bij. Florian Vermeersch, Quinten Hermans, Van Wilder, Robeet, Stockman, Vanhoof, Reynders, Marchand en Kuypers vergezelden Campi wél.

Een opvallend moment kwam er wanneer Weemaes uit koers werd gezet voor een onreglementaire fietswissel. Een volgend intermezzo werd in gang gestoken door Stuyven, maar Soudal Quick-Step liet niet begaan. Een groepje met Nys, De Bondt en Gianni Vermeersch waagde dan een poging. Ook Van Aert wou er naar toe.

Campenaerts en Hermans proberen het met twee

Het was dus best rumoerig in het peloton, maar de rust keerde wel terug. Ondertussen moest vooraan al acht man lossen: enkel Campenaerts en Hermans bleven over. Achter het leidersduo troepte het weer helemaal samen. Dat duurde wel niet lang, want Nys was de volgende die een versnelling plaatste en Livyns ging mee.

Heel veel marge kregen ze niet, want die kloof dichten op de koplopers was al moeilijk genoeg voor de sprintersteams. Alpecin-Deceuninck, dat normaal ook in die categorie komt maar dus een man vooraan had, kende een domper door een val van Rickaert. Het was aan Soudal Quick-Step om volle bak te blijven jagen.

Soudal Quick-Step jaagt

Dat deed de Wolfpack ook, waardoor het onbegonnen werk was voor Nys en Livyns om voorop te blijven. Ook voor de twee leiders was het een helse klus, al knokten ze wel voor elke seconde. Hun bonus zakte stelselmatig. Als ze nog hoop mochten koesteren, was dat ook te danken aan het afstoppingswerk van Lotto Dstny.

Aan het begin van de Lippenhovestraat was hun verhaal toch voorbij, met enkele kilometers te gaan. Vooral gevestigde namen zagen hun kans om door te trekken. Stuyven, Van Aert, Philipsen, Florian Vermeersch, de jonge Berckmoes en Nys knalden weg. Geen De Lie mee, Lotto Dstny dus toch nog aan de bak in het peloton.

Arnaud De Lie juicht

Dat rendeerde want het werd toch nog een soort groepssprint. Van Aert had nog niet de explosiviteit om verder te geraken dan een ereplaats. Het was constant schakelen voor de ploeg, maar de beloning kwam er alsnog voor Lotto Dstny. Arnaud De Lie knalde naar de Belgische titel! Philipsen werd tweede, Meeus derde.