Toch wat vreemd? Witte Remco Evenepoel zag iets opvallends bij nieuwe gele trui Tadej Pogacar

Geen gele trui, maar wel de witte jongerentrui voor Remco Evenepoel na de tweede etappe in de Tour.

Remco Evenepoel kon de aanval van Tadej Pogacar op de tweede beklimming van de Côte de San Luca niet beantwoorden. De benen liepen even vol, omdat Evenepoel net daarvoor een gaatje moest dichten door een breuk in de groep.

"Jammer dat ik wat krachten had verspeeld vlak voor zijn aanval, anders zou ik misschien wel kunnen meegaan", zei Evenepoel achteraf bij Sporza. Hij kon samen met Carapaz wel nog naar Pogacar en Vingegaard toe rijden.

Evenepoel zag geen blije Pogacar

Remco Evenepoel rijdt na bijna twee jaar weer met de gewone trui van Soudal Quick-Step, maar heeft die alweer ingeruild voor de witte jongerentrui. Al was dat eerder per toeval, stelde Evenepoel.

Al had het ook de gele trui kunnen zijn voor Evenepoel. "Pogacar zag er toch niet echt blij uit dat hij de gele trui pakte. Zeker voor hem is het niet de bedoeling om in die eerste dagen geel te pakken." Pogacar moet daardoor heel wat plichtplegingen doen.

Als Evenepoel in de derde etappe twee plaatsen beter doet dan Pogacar en ook Vingegaard en Carapaz niet voor hem eindigen, pakt hij wel geel. "Dan ga ik erachter blijven", zei Evenepoel met een kwinkslag.