Lotte Kopecky vloekt nadat ze nipt naast de roze trui grijpt, Longo Borghini ziet bui al hangen

Voor de koninginnenetappe met aankomst op Blockhaus (16.3 km aan 8%) had Lotte Kopecky drie seconden achterstand op Elisa Longo Borghini. De wereldkampioene vond haar benen van de Tour van vorig jaar terug.

Kopecky bleef de hele klim aan het wiel van Longo Borghini hangen en probeerde in de sprint om de tweede plaats nog seconden te sprokkelen. De Italiaanse kraakte niet, maar Kopecky pakte wel twee seconden terug dankzij de bonificaties.

Ze kwam zo wel één seconde tekort om de roze trui te pakken. "1 seconde, dat is echt heel stom", zei Kopecky bij Sporza. "Ik heb alles gedaan wat ik kon om de roze trui te pakken, maar Elisa was gewoon heel sterk vandaag."

"Er blijft nog één etappe over, dus het kan morgen een heel spannende strijd worden. Het wordt geen eenvoudige etappe met een mooie finale." Kopecky is al tevreden over haar Giro, maar ze wil zondag wel alles doen.

"Het lijk altijd uit te draaien op een secondenstrijd en een sprint tussen ons, een meestal wint ze. Ik draag nog altijd de roze trui, maar ze is nu wel heel dichtbij", zegt Longo Borghini over Kopecky. "Of ik bang ben? Dat niet, eerder bezorgd. Maar ik zal er mijn slaap niet voor laten, we zien morgen wel."

Whatever it takes 💥 What a sprint from @lottekopecky on Blockhaus, finishing 🥈 second before Elisa Longo-Borghini. What a spectacle they made of today’s stage. It’s nails-biting in the GC, with only 1 second difference between leader Longo-Borghini & our world champion Kopecky.… pic.twitter.com/DIzTBDx0kL