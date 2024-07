Remco Evenepoel doet boekje open over zijn zijn vriendschap met Tadej Pogacar

Remco Evenepoel maakt voorlopig veel indruk in de Tour en staat stevig op de derde plaats. Hij lijkt ook goed overweg te kunnen met zijn grote concurrenten.

Tijdens de cooling down na de rit of in de mixed zone is er bijna altijd wel een momentje tussen Remco Evenepoel en Tadej Pogacar. De twee concurrenten lijken het goed met elkaar te kunnen vinden naast de fiets.

Voor Evenepoel is het echter een evidentie. "Waarom zou je niet vriendelijk zijn? Ik kom ook goed overeen met Vingegaard. Misschien ben ik nog iets meer een generatiegenoot van Pogacar", zei hij op zijn persconferentie op de rustdag.

"Het zijn leuke mannen om bij het podium te spreken", zei Evenepoel verder nog. Het zijn wel de mannen die hem bergop stevig pijn doen en hem toch al op enkele minuten achterstand hebben gereden.

Evenepoel over buitenaardse Pogacar

Evenepoel is dan ook onder de indruk van het niveau van Pogacar, vooral zondag op Plateau de Beille. "Het was snel. Tadej was fantastisch, hij was buitenaards. Als je ziet hoe hij het record van Pantani breekt."

Pogacar was bijna vier minuten sneller dan Pantani, maar ook Evenepoel reed zo'n 40 seconden sneller dan de Italiaan in 1998. "Daar ben ik ook wel best trots op", besloot Evenepoel nog.