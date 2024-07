Databedrijf doet dromen: deze medailles pakken Van Aert, Evenepoel, Kopecky op de Spelen

De Olympische Spelen staan voor de deur en de Belgen hebben heel wat medaillekandidaten in hun rangen. Onder meer in het wielrennen worden er heel wat medailles verwacht.

Sportdatabedrijf Gracenote heeft net voor de Olympische Spelen een voorspelling gedaan over het aantal medailles dat België mag verwachten. Op de Spelen in Tokio pakten de Belgen in totaal zeven medailles.

Slechts één daarvan kwam van het wielrennen. Wout van Aert pakte in de wegrit zilver, in de tijdrit moesten Van Aert (6de) en Evenepoel (9de) tevreden zijn met een plek in de top tien. Kopecky werd vierde in de wegrit.

Pakken Evenepoel, Van Aert en Kopecky medailles?

In Parijs mogen de Belgen echter op meer medailles hopen in het wielrennen. Volgens Gracenote zullen Remco Evenepoel in de tijdrit en Lotte Kopecky in de wegrit zelfs de gouden medaille pakken.

Daarnaast voorspelt Gracenote nog drie bronzen medailles voor de Belgen. Wout van Aert zou brons pakken in de wegrit, Lotte Kopecky in het omnium en het jonge duo Hélène Hesters-Katrijn De Clercq in de ploegkoers.

Maar liefst vijf medailles dus voor de Belgen. De tijdritten bij de mannen en de vrouwen worden op zaterdag 27 juli afgewerkt. De mannen rijden hun wegrit op zaterdag 3 augustus, de vrouwen op 4 augustus.