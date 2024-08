Thibau Nys spreekt klare taal over van welke topkoersen hij droomt de komende jaren

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het wegseizoen van Thibau Nys zit er na de Bretagne Classic helemaal op. De komende jaren droomt hij van enkele mooie klassiekers.

Het wegseizoen van Thibau Nys was bijzonder mooi. In alle rittenkoersen waar hij aan de start stond won Nys minstens één etappe. In Romandië, Hongarije, Noorwegen, Zwitserland en in Polen mocht Nys zegevieren.

In eendagskoersen kon Nys met een 13de plaats in Eschborn-Frankfurt, een 35ste plaats in de GP des Kantons Aargau, een 4de plaats op het BK en de Bretagne Classic (...) niet winnen.

Nys droomt van heuvelklassiekers

De komende jaren droomt Nys er van om wel te scoren in de eendagskoersen. "Het Vlaamse voorjaar zal te vroeg komen, want het veldritseizoen is nog heel belangrijk voor mij dit jaar", zegt Nys bij Sporza.

Wellicht geen Vlaamse klassiekers dus, maar Nys wil het wel proberen in de heuvelklassiekers in april. "Ik zou willen proeven van de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl, de Brabantse Pijl", stelt hij duidelijk.

Al sluit hij ook de Ronde van Vlaanderen nog niet uit. "Ik moet mijn evenwicht nog zoeken en ontdekken wat me ligt. Misschien zeg ik over twee jaar wel: 'De Ronde van Vlaanderen zal het nooit worden'. En daar zal ik vrede mee hebben als ik ergens anders in kan uitblinken."