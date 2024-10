Nederlandse bondscoach volgde het WK-zege van Mathieu van der Poel op bijzondere plek

Nederland was oppermachtig op het WK gravel. Zowel bij de mannen als de vrouwen pakten onze noorderburen het goud.

Zaterdag werd Marianne Vos wereldkampioen gravel, zondag deed ook Mathieu van der Poel dat bij de mannen. Een dubbel voor de Nederlandse bondscoach Laurens ten Dam.

“Maar als je heel eerlijk bent, zijn Mathieu en Marianne zulke toppers, daar ga ik mezelf echt niet voor op de borst kloppen”, vertelt hij heel eerlijk aan WielerFlits.

De ex-renner, die zelf deelnam aan het WK gravel, was uiteraard blij. Niet alleen met de twee winnaars, maar ook met de andere Nederlanders in koers.

“Het was een topweek. Het was gezellig én we hebben gepresteerd. Ik heb goede signalen gekregen van mountainbikers die zeiden: we hebben het gevoel dat we er echt bij horen. Dat is natuurlijk leuk om te horen”, zei Ten Dam.

Zelf reed Ten Dam het WK niet uit. Na 90 kilometer hield hij het voor bekeken. “Ik zat ver weg na die gekke start, hoorde dat Mathieu voorop reed en werd zelf ingehaald.”

“Toen dacht ik: dit is het teken om af te stappen. Ik ben hier lekker in de kroeg de koers gaan kijken. Het was nog wel spannend.”

Ten Dam blijft gravelbondscoach van Nederland. Hij zou een contract voor drie jaar getekend hebben, maar daar is nog geen bevestiging van.