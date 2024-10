Jules Hesters reageert ontzet na discutabele diskwalifactie op het WK baanwielrennen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Jules Hesters heeft naast een medaille gegrepen op het WK baanwielrennen. In de afvallingskoers werd hij gediskwalificeerd na een klein zetje aan een andere renner.

Jules Hesters hoopte na een vijfde plaats in de scratch wilde Jules Hesters opnieuw een gooi doen naar een medaille in de afvallingskoers. Maar het liep al bijna meteen mis voor Hesters bij de eerste eliminatie.

Hij ontsnapte maar net aan een vroege exit. Enkele ronden later was dat opnieuw het geval en Hesters kon zich weer uit de nesten werken. Hij haalde daarbij wel even zijn hand van het stuur om een andere renner een zetje te geven.

Hesters begrijpt diskwalificatie niet

De jury greep in en diskwalificeerde Hesters, die zijn kans op een medaille door de neus geboord zag. "In mijn ogen heb ik weinig verkeerd gedaan", zei een ontgoochelde Hesters achteraf bij Het Laatste Nieuws.

Hesters stelt dat een Mexicaanse renner voor hem de deur dicht deed en Hesters probeerde wat af te remmen door hem een duwtje te geven. Hesters wilde de Mexicaan dus niet wegduwen, maar wel een val vermijden.

Voor Hesters kwam zijn diskwalificatie dan ook als een verrassing. "Ik kon het eerst niet geloven. Ik heb er ook geen voordeel uit gehaald, het was puur om een val te voorkomen. Misschien had ik beter gewoon gevallen. Dat was volgens de jury blijkbaar de enige oplossing."