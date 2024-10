Krijgt Intermarché-Wanty straks geld van UAE Team Emirates? UCI denkt na over een 'luxetaks'

Zullen de topteams in het wielrennen vanaf 2026 geld moeten laten vloeien naar de armere ploegen? De UCI zou namelijk denken aan een 'salary cap'.

Volgens de website Escape Collective heeft de UCI een studie besteld bij auditeur PwC. Zij moesten onderzoeken welke 'salary caps' er bestaan in andere sport en of er iets gelijkaardigs kan worden ingevoerd in het wielrennen.

In andere sporten wordt een uitgavenplafond vaak berekend op wat teams binnenkrijgen aan inkomsten. Maar in het wielrennen halen teams geen geld uit ticketing, tv-gelden of grote winstpremies.

Een 'luxetax' zou dan weer wel werken. Teams die meer geld uitgeven aan loon dan het plafond dat door de UCI is bepaald, moeten daarop een percentage betalen. En dat geld wordt dan over de andere teams verdeeld.

Zo zou UAE Team Emirates, dat veel geld uitgeeft aan lonen, bijvoorbeeld een som moeten betalen. Die verdeelt de UCI dan onder andere teams, zoals Intermarché-Wanty. De Waalse ploeg heeft het kleinste budget in de WorldTour.

Goed idee, moeilijk uit te voeren?

Sporteconoom Wim Lagae vindt een 'salary cap' of luxetaks geen slecht idee. "Een luxetaks kan tot meer duurzaamheid leiden, tot een meer gelijk speelveld. Alleen is de vraag: hoe ga je in de praktijk tot zo’n herverdeling komen?", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Lagae denkt dan ook dat teams naar de Europese commissie zullen stappen en vragen of zo'n luxetaks niet in strijd is met het concurrentiebeleid. En zo'n zaak sleept meestal jaren aan. En de vraag is maar of teams wel solidair willen zijn naar andere teams.