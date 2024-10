Thijs Zonneveld moet betreurenswaardige evolutie vaststellen: "Lijkt bon ton om op iedereen te haten in een fietspakje"

Thijs Zonneveld sluit de ogen niet langer voor een betreurenswaardige evolutie. Sinds de coronacrisis moeten wielrenners of fietsers het vaker ontgelden.

De analist maakt zijn punt in een gesprek met Wieler Revue dat begint bij de staat van het Nederlandse wielrennen. Zonneveld heeft er zich al vaker over uitgelaten en denkt dat er op dat vlak een mindere periode aankomt. "Ergens betalen we momenteel de rekening dat er minder wedstrijden zijn, er minder licentiehouders zijn en voor het algemene beeld van wielrenners in ons land."

Bij die eerste twee zaken kan je afgaan op de cijfers. Het is wel opvallend dat hij het algemene beeld van wielrenners aanhaalt. "Pas geleden was er een wielrenner die over het fietspad fietste, waar een koe schrok en ergens in verstrikt raakte." De boerin in kwestie was niet te spreken over het voorval aan de desbetreffende weide.

Zonneveld neemt het op voor collega

Thijs Zonneveld kan het amper geloven en heeft dan weer weinig begrip voor die reactie. "De boerin hield een zielig verhaal en iedereen maar zeiken op wielrenners." Zonneveld neemt het op voor de renner die bij dit incident betrokken was. "Ik dacht: wat heeft die wielrenner eigenlijk verkeerd gedaan? Die reed over het fietspad… Ja, jongens."

Wielrenners en fietsers krijgen in Nederland blijkbaar wel vaker te maken met negatieve reacties. "Zeker sinds corona lijkt het bon ton om te haten op iedereen in een fietspakje." Dan is het de vraag of dit vooral in Nederland de kop opsteekt of dat een algemeen fenomeen is waarbij mensen sinds de coronacrisis hun frustraties moeten kunnen uiten.

Hopen dat België gespaard blijft

Als het in België nog niet zo erg gesteld is, is het ook te hopen dat dit soort van verbale agressie niet komt overwaaien.