Merijn Zeeman is er rotsvast van overtuigd: "Toen zeiden we exact hetzelfde"

Merijn Zeeman verlaat straks Visma-Lease a Bike, na meer dan 12 jaar. De Nederlander ziet de ploeg volgend jaar echter weer meestrijden voor de eindzege in de Tour.

In 2023 won Visma-Lease a Bike de drie grote rondes met drie verschillende renners en in de Vuelta bezette de ploeg zelfs het volledige podium. Dit jaar liep het heel wat minder en won de ploeg geen enkele grote ronde.

Na twee opeenvolgende zeges in de Tour de France moest Jonas Vingegaard net als in 2021 tevreden zijn met de tweede plaats. Tadej Pogacar won de Tour voor de derde keer en deed dat op bijzonder dominante wijze.

Zeeman denkt dat Vingegaard Pogacar kan kloppen

Toch is Merijn Zeeman ervan overtuigd dat Vingegaard in 2025 opnieuw zal meedoen voor de eindzege in de Tour. "Daar ben ik van overtuigd. In 2020 en 2021 zeiden we toch net hetzelfde? Wie gaat Pogacar kloppen?", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"En kijk wat er de twee volgende jaren is gebeurd. Jonas zit nu opnieuw in de rol van uitdager, maar waarom zou hij niet opnieuw de Tour kunnen winnen? Toch zeker niet omdat ik er niet meer ben?", lacht de Nederlander.

Vingegaard is vorige week al opnieuw begonnen met trainen en stond dit jaar ook aan de start van de Tour na zijn zware valpartij in de Ronde van het Baskenland. De Deen kan zijn niveau in 2025 dus wel nog opkrikken en Pogacar uitdagen.