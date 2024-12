🎥 Pogacar maakt intenties zijn nog eens héél duidelijk voor Van der Poel, Van Aert en Philipsen

Tadej Pogacar heeft zijn zinnen gezet op winst in Milaan-Sanremo. En dat maakt de wereldkampioen meer dan duidelijk.

In 2024 won Tadej Pogacar maar liefst 25 wedstrijden, waarvan zes eendagskoersen. In totaal stond Pogacar in negen eendagskoersen aan de start dit jaar, Tre Valli Varesine werd geneutraliseerd door stormweer.

In de GP van Quebec, zijn eerste wedstrijd na de Tour, werd Pogacar zevende. De andere eendagswedstrijd die Pogacar niet won, was Milaan-Sanremo. De Sloveen verloor in de sprint van Philipsen en Matthews.

Het was de eerste keer in vier deelnames dat Pogacar op het podium stond in Milaan-Sanremo. Winnen lukte echter nog niet, ploegmanager Matxin Fernandez noemde Milaan-Sanremo zelfs de moeilijkste wedstrijd voor Pogacar om te winnen.

Pogacar gaat Poggio al eens verkennen

Dat Pogacar in 2025 een doel maakt van Milaan-Sanremo, maakte hij afgelopen zondag duidelijk. Samen met Michael Matthews trok Pogacar naar de Poggio, de beslissende beklimming uit Milaan-Sanremo.

De Poggio ligt op zo'n 50 kilometer van Monaco, de woonplaats van Pogacar. Maar het maakt wel duidelijk dat Pogacar wel degelijk met winst in Milaan-Sanremo in zijn hoofd zit. Van der Poel, Philipsen en Van Aert zijn gewaarschuwd.