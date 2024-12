Organisatie baalt zwaar, maar Herygers steekt Diegem hart onder de riem: "Weinig lijn in programma's Wout en Mathieu"

Van Aert, Pidcock én Van der Poel op het podium. Dat waren nog eens tijden, moeten ze in Diegem denken. De organisatie van de avondcross baalt als een stekker nu die er voor het eerst in jaren niet in slaagt om een grote naam te strikken.

Diegem staat niet op het programma van Wout van Aert en Mathieu van der Poel en daar moest organisator Francis Bosschaerts toch eens raar van opkijken. "Mathieu van der Poel heeft al zo vaak gewonnen in Diegem, maar daar is volgens mij niet naar gekeken", probeert Paul Herygers bij Sporza in het hoofd van de Nederlander te kruipen.

"Ook naar elkaar hebben ze niet gekeken. In Loenhout rijden Wout en Mathieu allebei, dat is niet eens een klassementscross." Resultaten uit het verleden zouden dus geen rol gespeeld hebben voor het samenstellen van de kalender in het veldritseizoen 2024-2025. "Die programma's, daar is weinig lijn in te krijgen", oordeelt Herygers.

Afwezigheid vedetten doet Diegem pijn

Geen Van Aert en geen Van der Poel in Diegem: het is wel een nieuwigheid in het veldrijden. Het is logisch dat dit nieuws hard aankomt bij de organisatie. "Dat zal pijn doen, maar als er één cross is die kan overleven zonder die twee vedetten, is het Diegem. Het is een avondcross. Mensen komen er massaal naartoe. Ambiance gaat er sowieso zijn. En er is de Turbo Cross."

Herygers steekt de organisatie in Diegem dus een hart onder de riem. Bovendien zijn er heel wat organisatoren die niet op de aanwezigheid van Van Aert of Van der Poel kunnen rekenen. Alle crossen die voor eind december plaatsvinden, behoren tot die categorie. Ook in Herentals ontbraken ze, daar is Erwin Vervecken de organisator van dienst.

Vervecken bekijkt het positief

"We hadden ze graag aan de start gehad, maar nu zijn er heel veel wedstrijden met veel verschillende winnaars", tracht Vervecken het positief te bekijken in het belang van de sport.