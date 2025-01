Herlancering carrière moet Aerts helpen in Zolder: "Veel BK's gereden tegen Van Aert" en "Sweeck en Thibau Nys de topfavorieten"

Toon Aerts bevestigde in Koksijde met een vierde top 4 in 5 crossen. Met het oog op het BK in Zolder belooft dat toch wel wat. Aerts, die Ronhaar en Wyseure achterliet om solo de derde plek te pakken in Koksijde, blikt bij ons vooruit op dat BK veldrijden.

Zijn recente uitslagen wijzen op een behoorlijke vorm, al is Aerts op zijn hoede. "Ik ben heel goed aan de kerstperiode gestart met een tweede plaats in Namen. In het eerste weekend van de kerstperiode werd ik ziek. Na Gavere heb ik twee dagen niet op de fiets gezeten en op de derde dag fietste ik enkel op de rollen. Daar heb ik toch wat conditie verloren", analyseert hij eerlijk in een exclusief interview met Wielerkrant.

In Besançon, Baal en Koksijde wisselde het gevoel op de fiets. "Ik denk wel dat het richting volgende week niet slecht is." Aerts doelt hiermee uiteraard op het BK in Heusden-Zolder. Door de naweeën van zijn ziekte zal hij in de week voor het BK ook bijtrainen en niet volledig inzetten op het nemen van rust. Sinds het duidelijk is dat Van Aert niet meedoet, zitten veel Belgische crossers met dat BK in het achterhoofd.

BK geen parcours op maat van Toon Aerts

Geldt dat voor Aerts ook? "Deels wel, want het is wel een kans. Ik heb heel veel BK's tegen Wout gereden, dan weet je dat je in principe voor de tweede plek rijdt. Ook al kon ik hem in Kruibeke wel eens verslaan. Ik moet wel toegeven dat Heusden-Zolder geen parcours op mijn maat is. Ik denk zelfs dat ik er nog nooit op het podium stond, wat een uitzondering is."

Er zouden wel eens meer kanshebbers op de titel kunnen zijn dan verwacht. "In principe is Zolder een parcours waar het een halve loterij is. Als de koerssituatie meezit, kunnen vijf à zes man meedoen voor de overwinning. We hebben wel twee topfavorieten met Sweeck en Thibau Nys. Het is aan hen en niet zozeer aan mij om de koers te dragen. Ik maak wel kans op het podium en misschien op meer."

Aerts bezig aan tweede carrière

De 31-jarige Aerts is lang geen rookie wat kampioenschappen betreft, maar zit nu wel in een soort van tweede carrière. "Het is toch wel terug een beetje zoeken", bekent de veldrijder van Deschacht-Hens-FSP. "In loodzware wedstrijden heb je tijd om na te denken of kun je eens een foutje maken. In wedstrijden als het EK moet van in het begin alles meezitten."

"Dat was in het begin van het seizoen moeilijk, mede door de slechte startplek", vervolgt Aerts. "Ik moest terug tactisch leren koersen. Vooral de ervaring van dit seizoen zal mij helpen op het BK, meer dan de ervaring van andere BK's."