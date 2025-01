Krijgt Lotte Kopecky stevige domper te verwerken van Belgian Cyling? Dit is er aan de hand

Lotte Kopecky werd in Zürich voor de tweede keer op rij wereldkampioene op de weg. Of dat in september ook zal lukken in Rwanda is maar de vraag, want de Belgische dreigt streng te zijn.

Het WK in Rwanda wordt er een voor de klimmers. De vrouwen krijgen een parcours van 164,6 km met maar liefst 3.350 hoogtemeters voorgeschoteld. Het WK in Zürich was 154,1 km lang en telde 2.260 hoogtemeters. België telt heel weinig rensters die goed bergop kunnen rijden en Belgian Cycling denkt er dan ook aan om niet alle mogelijke plaatsen in de selectie op te vullen. Lotte Kopecky zou zo niet op een voltallige ploeg kunnen rekenen in Rwanda. Geen volledige selectie bij vrouwen in Rwanda? "Een WK is voor ons een belangrijke afspraak. Het gaat die dag om prestaties. Een WK is niet iets wat wij doen om ervaring op te doen of te leren", maakt algemeen directeur Nathalie Clauwaert duidelijk bij HLN. "We spreken over specifieke klimprofielen. Zijn die er niet, dan vullen we niet alle plaatsen in", zegt Clauwaert nog. En dan gaat het niet alleen over de vrouwen elite, maar ook over alle andere categorieën behalve de elite mannen. Daar zijn er met onder meer Remco Evenepoel, Wout van Aert, Maxim Van Gils en Lennert Van Eetvelt genoeg mogelijke kopmannen. Ook de rest van de selectie vullen met sterke klimmers wordt geen probleem.