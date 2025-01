Werkpunt en nadeel van Nys onthult die hem de Tour kunnen kosten: "Zou echt stom zijn"

Thibau Nys droomt van een debuut in de Tour de France. Zijn Belgische ploegmaats zien echter nog een stevig werkpunt voor Nys waardoor hij dit jaar de Tour misschien niet zal rijden.

Dat Thibau Nys dit jaar een grote ronde zal rijden, staat al vast. Er moet alleen nog beslist worden of het de Tour of de Vuelta wordt. De voorkeur van Nys gaat uit naar de Tour, want dat sluit beter aan bij zijn programma in de cross.

Er liggen ook kansen voor Nys in de Tour, met enkele aankomsten op beklimmingen. Onder meer de zevende rit met aankomst op de Mûr-de-Bretagne, waar Van der Poel won in 2021, moet Nys perfect liggen.

Nadelen van Nys voor de Tour

Maar Nys heeft ook nog enkele nadelen waardoor hij misschien wel naast een selectie in de Tour zou kunnen grijpen. Ploegmaats Stuyven en Theuns zien vooral de positionering van Nys als een werkpunt.

"Omdat hij zo goed is, kan Thibau het zich in andere koersen permitteren om vijftien plaatsen te ver te zitten en die nadien nog goed te maken", zeggen ze bij HLN. In de Tour is zoiets namelijk onmogelijk.

En Nys is ook alleen een afwerker. Hij kan in een vlakke rit weinig betekenen voor sprinter Jonathan Milan. "Mij op kop van het peloton laten rijden, zou stom zijn", zegt Nys zelf. "Dan ben ik niet van nut en mag je mij na een week in de auto terug naar België zetten."