José De Cauwer geeft de reden om te vermoeden dat Wout van Aert kwetsbaarder is dan Van der Poel en Pogacar

We zullen dit beeld in 2025 in principe vaker tegenkomen dat ooit tevoren: Van Aert, Pogacar en Van der Poel die elkaar bekampen in een Vlaamse klassieker. Staan die alle drie op dezelfde hoogte?

José De Cauwer legt in de wielergids van Knack uit dat Van Aert de perfecte omstandigheden nodig heeft om op dezelfde hoogte geplaatst te worden als Pogacar en Van der Poel, omdat er fysiek tegen die twee weinig te beginnen valt. Om hen af te troeven, zal er wellicht een sterk tactisch plan van een andere wielerploeg nodig zijn. Desondanks ligt er wel degelijk nog een valkuil in het vooruitzicht voor Pogacar, gaat De Cauwer er verder op in. "Niet dat ik het verwacht, maar als Pogacar zou beslissen om in De Ronde van nóg verder aan te vallen, dan kan hij zelf zijn grootste tegenstander worden. Anders wordt dat Van der Poel. Dat zal de laatste zijn die hem zal kunnen volgen." Meer stress bij Van Aert Als het op de uitslag aankomt, verwacht De Cauwer dus toch een tikkeltje meer van Pogacar in de eerste plaats en ook Van der Poel. Op welk vlak zit dan het verschil met een Wout van Aert? "Mijn gevoel zegt dat Van der Poel en Pogacar van nature veel rustiger zijn. Dat terwijl Wout van Aert meer stress ervaart." Het gaat dus om wie de druk voelt. Speelt de mentale frisheid dan in het nadeel van Van Aert? "Ik heb ook de indruk dat hij meer leest wat er over hem gezegd wordt. Dat maakt hem misschien wel meer kwetsbaar." Nochtans wordt ook vaak beweerd dat Van Aert mentaal sterk is, in die zin dat hij het nooit opgeeft. Misschien spreken die twee dingen elkaar niet helemaal tegen. Binnenkort Pogi vs Mathieu vs Wout Het is in elk geval nu al uitkijken naar hoe de machtsverhoudingen zullen zijn tussen Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel en Wout van Aert.