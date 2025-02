🎥 Jonthan Milan wint titanenduel in de UAE Tour, Jasper Philipsen wordt alweer gedeclasseerd

Jonathan Milan heeft in de UAE Tour de eerste etappe gewonnen. Jasper Philipsen werd tweede, maar werd nadien gedeclasseerd.

In de UAE Tour komen de sprinters enkele keren aan hun trekken en dat is dit jaar niet anders. De aankomst van de eerste etappe in Liwa Palace was wel atypisch. De laatste kilometer liep stevig bergop en dus kwamen heel wat sprinters er niet aan te pas.

Onder meer voor Tim Merlier, Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen was de aankomst te zwaar. Jonathan Milan en Jasper Philipsen waren wel op de afspraak, zij vochten een stevig duel uit om de zege.

Milan wint, Philipsen gedeclasseerd

Milan leek te vroeg aan te gaan en Philipsen kwam naast hem, maar de benen van de Belg ontploften. Philipsen week nog stevig uit en hinderde zo Fisher-Black, de sprinter van Alpecin-Deceuninck werd gedeclaseerd en teruggezet naar de 52ste plaats.

"Ik ben echt bizar moe", zei een naar adem happende Milan achteraf. "Het was echt slopend. De rit was lastiger dan verwacht, mede door de warmte, de laatste oplopende kilometer en de manier waarop er werd gekoerst. Het was best wel een intense dag."

"We wilden in de laatste kilometer niet te ver zitten, maar ook niet te ver van voren. Ik zat met nog 200 meter te gaan wel in de perfecte positie en kon het dus afmaken. Ik ben heel erg blij met deze overwinning."

