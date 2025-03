Waarom heeft Mathieu van der Poel niet tot Milaan-San Remo? Hij geeft zelf nog eens het glasheldere antwoord

Een eerste zege in de eerste koers: het is zelfs voor Mathieu van der Poel geen evidentie. De betekenis erachter is ook duidelijk: dit moet hem klaarstomen voor Milaan-San Remo.

Mathieu van der Poel heeft uitgelegd hoe zijn overwinning in de Samyn Classic tot stand is gekomen. Dat is mooi meegenomen, maar het moet vooral dienen tot een groter doel: klaar geraken voor Milaan-San Remo. "Ik heb vooral koersen nodig om dat laatste extra stapje te zetten. Dat is de laatste jaren wel gebleken. Deze koers kan dan geen kwaad", is zijn logische verklaring bij VTM NIEUWS.

Het dateert van 2021 dat Van der Poel bij zijn eerste wedstrijd van het jaar raak schoot. Het is niet zo dat daarna magere jaren volgden, maar je bent wel meteen gelanceerd als je onmiddellijk de nul kan wegwerken. Is Van der Poel vertrokken voor een nieuw boerenjaar? "Ik hoop het. De voorbije jaren was Milaan-San Remo de eerste wedstrijd waar ik startte. Dat is net iets anders."

Van der Poel wacht niet tot Milaan-San Remo

Van der Poel is inmiddels 30 en weet na al zijn jaren in het peloton perfect hoe zijn lichaam aanvoelt en waar het nood aan heeft. Dat heeft hem ook doen besluiten om niet pas in Milaan-San Remo aan de start van een wielerwedstrijd op de weg te komen. "Ik heb vaak die eerste wedstrijd nodig om erin te komen", beseft de Nederlander.

Voor Milaan-San Remo eraan komt, trekt Van der Poel naar de Tirreno-Adriatico. Dat is de rittenkoers die hij heeft uitgekozen om de nodige wedstrijdkilometers te verzamelen. "Tirreno-Adriatico is toch wel een rondje dat ik graag rijd. Het is in het verleden gebleken dat een deelname daar de juiste aanpak is voor mij. Ik kijk er wel naar uit."

Van der Poel op zoek naar eerste orgelpunt

Van der Poel kan zo de benen al eens testen op Italiaanse bodem, in de hoop om in La Primavera een eerste orgelpunt te plaatsen.