Door incident met Philipsen? Van Aert heeft rol in nieuw sanctiebeleid van de UCI

De UCI heeft sinds dit seizoen een systeem met gele kaarten ingevoerd in het peloton. Onder meer bij Wout van Aert legde de UCI zijn oor te luister voor advies.

Sinds dit seizoen is het opletten voor gele kaarten in het peloton. De gevolgen kunnen zwaar zijn, want wie drie gele kaarten binnen de 30 dagen krijgt, wordt voor 14 dagen geschorst. Bij zes gele kaarten in een jaar volgt een maand schorsing.

Danny van Poppel is 'leider' in dat klassement met al twee gele kaarten. Kaden Groves kreeg afgelopen zondag ook de rekening gepresenteerd toen hij al juichte voor de zege van Jasper Philipsen nog voor hij over de meet kwam.

Van Aert in werkgroep over sprints

Dat systeem van de gele kaarten kwam er onder meer door de samenkomst van enkele werkgroepen van de UCI en SafeR. Zij kregen de vraag hoe de koers veiliger kon gemaakt worden en wat ze vonden van de maatregel.

"In de werkgroep rond sprints zaten onder andere Wout van Aert, Peter Sagan, Mark Cavendish, Lorena Wiebes en Charlotte Kool", zegt Sep Vanmarcke bij Het Nieuwsblad. Vooral de aanwezigheid van Van Aert, na onder meer zijn incidenten met Philipsen in de Tour, is opvallend.

"In die werkgroep kwam uit de bus dat de UCI-commissarissen niet streng genoeg zijn voor zaken die gebeuren in de sprints en ze meer moeten kijken naar wat lead-outs doen tijdens hun sprint. Die opmerkingen bleven duidelijk niet zonder gevolg", stelt Vanmarcke nog.