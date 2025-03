José De Cauwer pakt uit met gewaagde uitspraak over Tim Merlier

Tim Merlier deed in Parijs-Nice verder waar hij in 2025 meer bezig was: winnen. De Europese kampioen is volgens José De Cauwer klaar voor de klassiekers.

In elke rittenkoers waar Tim Merlier dit jaar aan de start stond, was hij goed voor twee etappezeges. Dat begon in de AlUla Tour en de UAE Tour en ook in Parijs-Nice was de Europese kampioen twee keer aan het feest.

"Hij is samen met Milan bij de snelsten ter wereld op dit moment. Al is het moeilijk om te zeggen wat voor koersen we zullen krijgen in bijvoorbeeld Gent-Wevelgem", zegt José De Cauwer klaar en duidelijk bij Sporza.

Merlier lijkt dan ook klaar te zijn voor het klassieke voorjaar. "Merlier is wel in goede doen, al een heel voorjaar. Wat dat nog zal opleveren, is voor hem ook een vraagteken", denkt De Cauwer. Hij gaat nu zo'n tien dagen niet koersen voor de Classic Brugge-De Panne (26 maart).

Kan Merlier scoren in Parijs-Roubaix?

De Europese kampioen droomt echter ook van Parijs-Roubaix. In 2023 werd Merlier 23ste, vorig jaar moest hij opgeven. Is het dan te hoog gegrepen voor Merlier om ambitie te hebben in die koers?

"Dat weet je nooit. In principe moet hij dat kunnen", gaat De Cauwer nog verder. "Als Philipsen tweede kan worden, dan moet Merlier dat misschien ook wel kunnen."