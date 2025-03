Michel Wuyts begrijpt afwezigheid van Wout van Aert in Milaan-Sanremo niet: "Waarom blijf je weg?"

Voor het tweede jaar op rij staat Wout van Aert niet aan de start van Milaan-Sanremo. Onbegrijpelijk voor Michel Wuyts, want hij vindt dat Van Aert kansen heeft om te winnen.

Voor het tweede jaar op rij stoomt Wout van Aert zich klaar met een hoogtestage op Tenerife voor op de grote voorjaarsklassiekers. Hij wil eindelijk eens winnen in de Ronde van Vlaanderen en/of Parijs-Roubaix.

Daarvoor laat hij wel opnieuw Milaan-Sanremo laten schieten, net als vorig jaar. Bijzonder jammer, vindt Michel Wuyts. "Het is te laat, hé. Maar wat had ik Van Aert, in de koers die hij kan winnen, graag zien starten", zegt hij bij Wuyts & Vlaeminck.

Wuyts begrijpt afwezigheid Van Aert niet

"Heb je zijn erelijst in Sanremo bekeken? Drie keer podium: een keer winst en twee keer derde. De twee andere keren in de top tien." Zijn zege in 2020 in Milaan-Sanremo is voorlopig ook het enige monument op de erelijst van Van Aert.

"Wat moet je dan nog meer willen? Ja, nog eens een keertje starten, hé. In de wetenschap dat dat misschien wel de koers is die hem het best ligt", vindt Wuyts. Misschien nog meer dan de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix.

"Hij kan flitsen op de Poggio. En als hij overleeft in een groepje, dan kan hij het desnoods afmaken in de sprint op de Via Roma. Waarom blijf je dan weg?", vraagt Wuyts zich af.