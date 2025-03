Andere plannen: Pogacar neemt drastische beslissing over Vlaamse klassieker en dit zegt wellicht alles over Parijs-Roubaix

Tadej Pogacar heeft mogelijk een beslissing genomen over Parijs-Roubaix. Voor een Vlaamse klassieker betekent dat slecht nieuws.

Het Laatste Nieuws weet dat de organisatie van de E3 Saxo Classic dinsdagavond om 21u vernomen heeft dat de naam van Pogacar van de voorlopige deelnemerslijst is gehaald. Dat zegt al genoeg. Als Pogacar beslist om het geweer van schouder te veranderen en de E3 over te slaan, betekent dat wellicht dat hij wel Parijs-Roubaix rijdt.

"We zullen nog moeten afwachten wat de schrapping van Pogacars naam op de voorlopige deelnemerslijst effectief betekent", reageert E3-organisator Jacques Coussens. Hij houdt dus nog een slag om de arm. Het is perfect mogelijk dat ze bij UAE nog eens van gedacht veranderen, want een voorlopige startlijst is geen definitieve startlijst.

Van Aert en Van der Poel wel zeker in de E3

"Maar we zijn zeer blij dat alle andere toppers, zoals Wout van Aert en Mathieu van der Poel, zeker wél al aan de start verschijnen", laat Coussens verstaan dat hij sowieso niet van de al dan niet deelname van Pogacar wakker zal liggen. Ze kunnen in Harelbeke in elk geval vrijdag twee toppers verwelkomen. De vraag is of het er twee zijn of drie.

Als Pogacar en UAE voluit voor Parijs-Roubaix willen gaan, zou het kunnen dat ook Gent-Wevelgem van het programma van de Sloveen verdwijnt. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de E3 en Gent-Wevelgem wél te rijden en stond Parijs-Roubaix niet op zijn programma. Al heeft Pogacar de deur altijd wel op een kier gezet voor een deelname in de Helleklassieker.

Team UAE heeft al beslist

Zijn teammanager Joxea 'Matxin' Fernandez zei een tijdje geleden dat UAE de sportieve beslissing over het al dan niet meedoen aan Parijs-Roubaix al genomen heeft.