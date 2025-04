Gedrag van Mathieu van der Poel botst op kritiek: "Echt waardeloos"

Mathieu van der Poel is er niet in geslaagd om voor de vierde keer de Ronde van Vlaanderen te winnen. Op de Oude Kwaremont moest hij de rol lossen toen Pogacar stevig doortrok.

Op de laatste beklimming van de Oude Kwaremont zag je Mathieu van der Poel eerst beetje bij beetje de rol lossen bij Pogacar, tot hij volledig kraakte. De Nederlander moest zich in het wiel nestelen van Wout van Aert.

"Het zou goed kunnen dat Van der Poel dat niet helemaal aanvoelt", zegt Thijs Zonneveld in zijn podcast In de Waaier. "Ik heb het gevoel dat Van Aert dat beter aanvoelt en beter kan doseren, omdat hij toch wel vaker in de situatie komt dat hij er wordt afgereden."

Van der Poel kraakt helemaal op Oude Kwaremont

"Van der Poel geeft elke keer de schijn dat hij geweldig is: hij controleert alles, hij is krachtig, explosief en agressief. Maar dan draaien ze de Oude Kwaremont op en zit Van der Poel perfect in het wiel van Pogacar. Maar dan is het gewoon heel simpel."

"Nog voor de kasseien zie je hem eigenlijk al in elkaar zakken. Hij zakt als een pudding in elkaar. Zijn hoofd gaat omlaag, zijn ellebogen naar buiten, en dan zie je het gat vallen", stelt Zonneveld.

Storende Van der Poel

Pogacar moest in zijn eentje met tegenwind nog naar Oudenaarde, maar reed nog een halve minuut extra weg van de vier achtervolgers. Volgens Zonneveld speelde Van der Poel daar ook een grote rol in.

"Wat Van der Poel in de laatste kilometers heeft gedaan is echt waardeloos. Het is bijna storen wat hij deed. Hij was mentaal gebroken, hij had er alles aan gedaan om Pogacar te volgen. Hij heeft het duel uitgevochten, hij reed om te winnen. Terwijl die anderen reden voor een kans om te winnen."