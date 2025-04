Bidongooier van Mathieu van der Poel geeft zich aan bij de politie en riskeert stevige gevangenisstraf

Op de kasseistrook van Templeuve-en-Pévèle ging een toeschouwer zwaar over de schreef toen hij een volle bidon in het gezicht gooide van Mathieu van der Poel, die op dat moment zo'n 45 kilometer per uur reed.

Van der Poel ontsnapte zonder zware gevolgen, maar was na de koers furieus. De Nederlander noemde het "poging tot doodslag" en wil de man ook laten vervolgen. De gooier heeft zich nu ook gemeld bij de politie.

"De man heeft zich gemeld bij de politiezone Mira (Anzegem, Avelgem, Spiere-Helkijn, Waregem en Zwevegem)”, zo bevestigt de woordvoerder van het parket West-Vlaanderen bij Het Nieuwsblad. Over zijn identiteit wordt niet gecommuniceerd.

Het gooien van de volle bidon wordt omschreven als opzettelijke slagen en verwondingen. De straffen voor opzettelijke slagen en verwondingen zonder werkonbekwaamheid variëren van 8 dagen tot 6 maanden cel.

Als het gaat om voorbedachte rade kan een gevangenisstraf van een maand tot een jaar en geldboete van vijftig euro tot tweehonderd euro worden opgelegd. Zowel Van der Poel, zijn ploeg als de organisatie kunnen een klacht indienen, het is nog niet duidelijk wie dat zal doen.

Whoever threw this bidon at Mathieu van der Poel, I hope you get identified and spend some time behind bars tonight. 🙏 #ParisRoubaixpic.twitter.com/Hqns9kP4xz