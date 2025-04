De Cauwer ontkracht verhaal over Evenepoel en Van Aert: "Dat is niet waar"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Remco Evenepoel en Wout van Aert van ver terugkomen na een zware blessure vorig jaar. Volgens José De Cauwer wordt de impact daarvan nog te veel onderschat.

Het klassieke voorjaar zit er weer helemaal op. Zowel bij Remco Evenepoel als Wout van Aert was het een voorjaar met pieken en dalen. Evenepoel won de Brabantse Pijl en werd derde in de Amstel Gold Race, maar zakte erdoor in Luik-Bastenaken-Luik.

Van Aert kwam er niet aan te pas in de Omloop Het Nieuwsblad en de E3 Saxo Classic, maar eindigde wel vierde in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. In Dwars door Vlaanderen en de Brabantse Pijl werd hij tweede.

De Cauwer over impact valpartijen Van Aert en Evenepoel

Evenepoel en Van Aert reden geen slecht voorjaar, zeker niet als je weet van waar ze komen. "Dat wordt natuurlijk heel vaak vergeten. Wat is dat, terugkeren? En hoeveel keer kan je dat blijven doen? En waar stopt het dan?", zegt José De Cauwer bij Sporza.

De Cauwer ziet dat Evenepoel en Van Aert in hetzelfde schuitje zitten. Hun twee zware valpartijen vorig jaar hebben veel meer kwaad gedaan dan algemeen gedacht wordt. "Want dat verhaal van terugkomen en sterker worden. Dat is niet waar. Het hakt erin", stelt De Cauwer

Elke valpartij is een streepje erbij op de carrosserie. Terwijl toppers zoals Van der Poel en Pogacar elk jaar kunnen blijven verbeteren, omdat ze bijna nooit in de lappenmand liggen door valpartijen.