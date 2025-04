Belgische veldrijder eindigt in top vijftien in L-B-L, maar...: "Wie weet wat het dan was geweest"

In Luik-Bastenaken-Luik eindigden drie Belgen in de top vijftien en de verrassendste van die drie was Emiel Verstrynge. De 23-jarige Belg van Alpecin-Deceuninck verbaasde daarmee ook zichzelf.

Gaat een veldrijder opnieuw een mooie carrière op de weg tegemoet bij Alpecin-Deceuninck? Mathieu van der Poel, Gianni Vermeersch en Quinten Hermans zijn de bekendste voorbeelden. Ook Timo Kielich en nu ook Tibor Del Grosso gooien hoge oogen.

Daar is nu ook Emiel Verstrynge bij gekomen met zijn veertiende plaats in Luik-Bastenaken-Luik. Vorig jaar werd Verstrynge vierde bij de beloften, dit jaar stond hij voor het eerst aan de start bij de profs en deed het meteen uitstekend.

Ook voor Verstrynge zelf was dat een verrassing. "Als je mij op voorhand had gezegd dat ik top 15 zou rijden, dan zou ik daarmee hebben gelachen. Maar blijkbaar kan het toch. Ik heb mezelf daar toch een beetje verbaasd", zei Verstrynge bij WielerFlits.

Geen superdag en sleutelbeenbreuk in Strade Bianche

En dat terwijl Verstrynge geen superdag had. Op La Redoute kwam hij in een derde groepje terecht, maar doordat het stil viel kon hij weer aansluiten in het peloton. Op La Roche aux Faucons wilde Verstrynge niet meer wijken.

En Verstrynge had anderhalve maand geleden nog maar zijn sleutelbeen gebroken in de Strade Bianche. Daardoor zat hij een week niet op de fiets, waardoor hij iets van vorm is verloren. "Ik weet niet wat mijn niveau was geweest zonder die breuk."