'Duimen voor een goede afloop: Belgische ex-renner en kersverse vader ligt in coma na een zware valpartij'

Triest nieuws bereikt ons over een Belgische ex-renner. Jurgen Van Goolen zou momenteel in coma liggen. Hij reed tot 2013 bij de profs.

Onze redactie duimt net als de naasten en geliefden van Jurgen Van Goolen dat het goed mag aflopen. Hageland Actueel meldt dat de voormalige profwielrenner in een coma is beland. Deze site volgt dit nieuws op omdat Van Goolen afkomstig is uit Aarschot, de stad uit het arrondissement Leuven in de provincie Vlaams-Brabant.

De feiten verantwoordelijk voor zijn huidige toestand dateren van een drietal weken geleden. Jurgen Van Goolen zou toen zwaar ten val gekomen zijn in Calpe, de Spaanse gemeente in de regio Valencia. Hij was dus al weggetrokken uit de regio waar hij opgroeide, want Calpe is de woonplaats van Van Goolen. Hij woont dus niet meer in België.

Van Goolen pas vader geworden

Onze 44-jarige landgenoot had recent nog het opperste geluk mogen beleven: begin februari 2025 is hij vader geworden. Zijn zoon heeft de naam Jul gekregen en is dus in de tweede maand van het jaar op de wereld gekomen. Het is nu hopen dat Jurgen er bovenop komt, zodat hij zijn zoon kan zien opgroeien de komende jaren.

De profcarrière van Van Goolen duurde van 2002 tot 2013. Hij stond bekend als een klimmer die meestal de Vuelta uitkoos als grote ronde om aan deel te nemen. Van Goolen behoorde bij zijn laatste vier deelnames tot de beste veertig renners uit het klassement van de Vuelta. De man die in Leuven geboren werd reed ook zes keer het WK.

De overwinningen van Van Goolen

Het waren vooral zulke ervaringen die hem de kans gaven om zich te onderscheiden. Zijn enige overwinning kwam er in 2011, in de derde etappe van de Route du Sud. Vijf jaar na zijn wielerpensioen won hij ook nog het WK granfondo in zijn leeftijdscategorie.