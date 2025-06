Fabio Van den Bossche onthult waarom hij Alpecin-Deceuninck verlaat en naar Soudal Quick-Step trekt

Fabio Van den Bossche (24) verlaat op het einde van dit seizoen Alpecin-Deceuninck en trekt naar Soudal Quick-Step. Dat heeft de Belg nu ook zelf bevestigd.

Wielertransfers mogen officieel pas vanaf 1 augustus worden bekendgemaakt, maar toch lekken al heel wat transfers lang daarvoor uit. Zo is het al een tijdje duidelijk dat Olav Kooij en Tiesj Benoot Visma-Lease a Bike ruilen voor Decathlon-AG2R.

Ook Fabio Van den Bossche zoekt volgend jaar andere oorden op. Hij verlaat na vier jaar Alpecin-Deceuninck. "Na de Giro heb ik met Philip Roodhooft samengezeten en we zijn er niet uitgeraakt", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Van den Bossche, die vorig jaar op de Olympische Spelen in Parijs brons pakte in het omnium, is wel dankbaar dat hij zich heeft kunnen ontwikkelen als renner bij Alpecin-Deceuninck. Al is zijn vertrek eerder uitgelekt dan hij wilde.

Piste en weg combineren bij Soudal Quick-Step

"Blijkbaar heeft er iemand zijn mond niet kunnen houden." Volgens Van den Bossche dienden er zich verschillende opportuniteiten aan, hij had ook een aanbod van Visma-Lease a Bike, maar hij koos dus voor Soudal Quick-Step.

Daar kan hij de weg en de piste blijven combineren. "Het blijft een droom om op de piste wereldkampioen te worden. Op de weg wil ik kijken waar ik in het klassieke werk kan uitkomen indien ik niet louter met een dienende rol aan de wedstrijd begin."