Waarom Lefevere zweeg bij transfer Evenepoel: "Balaka stuurde me een berichtje"

Begin augustus werd de langverwachte transfer van Remco Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe aangekondigd. Patrick Lefevere wilde toen geen commentaar geven.

"Sinds mijn aftreden als CEO van Soudal Quick-Step bemoei ik me niet meer met transfers of andere teamzaken. Ik ook niet meer communiceren over transfers – zelfs niet over Remco. Bel me alsjeblieft niet. Dit is de enige communicatie die ik zal voeren."

Die tweet stuurde Patrick Lefevere de wereld in zo'n veertig minuten na de aankondiging van de transfer van Remco Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe. En dat was op vraag van eigenaar Zdenek Bakala.



Lefevere kreeg berichtje van Bakala

"Ik kreeg een berichtje van hem, ik denk dat ik hem veel verschuldigd ben op alle vlakken, en hij vroeg me alstublieft niet alleen te communiceren om de groepscommunicatie te respecteren. En dat heb ik ook gedaan", zegt Lefevere bij Derailleur.

Maar kan Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe wel de Tour winnen, want daar zal hij ook botsen op Vingegaard en Pogacar? "Het zijn ook maar mensen, ze kunnen ook ziek worden of vallen", stelt Lefevere.

"Maar ze vallen wel weinig. Maar kijk naar Ayuso, op een relatief makkelijke klim wordt hij gelost in de Vuelta. Bij onze ploeg zijn er ook twee renners naar huis met buikgriep, als dat beestje in het peloton zit wordt het gevaarlijk."